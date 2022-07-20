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В ХМАО ребенку выплатят 100 тысяч рублей за упавшую на него дверь в магазине

Ребенку из Лангепаса выплатят компенсацию за травму в магазине

В ХМАО ребенку выплатят 100 тысяч рублей за упавшую на него дверь в магазине
pixabay.com

В Лангепасе ребенок получит компенсацию за упавшую на него дверь в магазине. Такое решение принял суд города, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Инцидент произошел в апреле в одном из строительных магазинов Лангепаса, куда местная жительница пришла с двухлетним сыном. На ребенка упала незакрепленная металлическая сейф-дверь, в результате чего он получил телесные повреждения.

«Проверка показала, что в нарушение действующего законодательства в торговом зале магазина не обеспечены безопасные условия для покупателей, что привело к получению травмы мальчиком», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор обратился в суд с иском к владельцу строительного магазина о компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Суд иск удовлетворил. Также с магазина взыскали штраф в размере 50 тыс. рублей за допущенные нарушения.


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Сегодня в 16:51, просмотров: 158, комментариев: 0
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