Суд вынес приговор югорчанину за распитие спиртного в компании девочки

Березовский районный суд вынес приговор 26-летнему жителю поселка Березово. Он признан виновным в вовлечении несовершеннолетней в систематическое употребление алкогольных напитков, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Суд установил, что в период с августа по декабрь 2021 года югорчанин систематически распивал алкоголь вместе с несовершеннолетней жительницей поселка. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу», - уточнили в пресс-службе ведомства.