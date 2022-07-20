33 новых заболевших коронавирусом выявили в Югре за сутки

В 7 муниципалитетах ХМАО за последние сутки зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом. По 10 новых заболевших выявили в Сургуте и Нижневартовске, 6 – в Мегионе, 3 – в Кондинском районе, 2 – в Нягани, по 1 – в Октябрьском и Нефтеюганском районах.

У 28 пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, у 3 диагностирована пневмония, у 2 заболевание протекает бессимптомно, уточнили в окружном оперативном штабе.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло в Югре 211 840. Умерли за весь период 2 557 человек, выздоровели 208 917 пациентов.