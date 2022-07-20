Особый противопожарный режим ввели в ХМАО из-за роста числа природных пожаров

В двух муниципалитетах ХМАО – Октябрьском и Березовском районах – ввели особый противопожарный режим. Это связано с тем, что большая часть природных пожаров в ХМАО возникает в западных районах округа, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В ведомстве отметили, что на этой неделе в округе прогнозируется теплая погода с малым количеством осадков. Такие условия способствуют увеличению количества природных пожаров.

«Так, если на прошлой неделе за сутки возникало в среднем 5-7 природных пожаров, то за последние 3 дня эта цифра возросла до 15-20», - подчеркнули в пресс-службе.

По данным на утром 19 июля, на территории Югры действовало 19 лесных пожаров с площадью активного горения около 8 гектаров. В то же время площадь лесного массива, пройденная только этими очагами, составила за сутки составила более 530 гектаров.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировали 150 лесных пожаров на площади 4800 гектаров. В прошлом году на эту же дату было зафиксировано 238 пожаров на площади 14000 гектаров. Основная масса пожаров (138) произошла из-за прохождения грозовых фронтов, в 12 случаях причиной их возникновения стали действия местного населения.