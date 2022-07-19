16+
Логотип Сиапресс
USD  56,5616   EUR  57,1526  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

75 млн рублей задолжали арендаторы лесных участков в ХМАО

1,6 млрд рублей заплатили арендаторы югорских лесов за полгода

75 млн рублей задолжали арендаторы лесных участков в ХМАО
pixabay.com

Свыше 1,6 млрд рублей поступило в бюджетную систему РФ за первую половину 2022 года от арендаторов югорских лесов. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента природных ресурсов и недропользования.

При этом, по данным на 1 июля, задолженность за невыполнение отдельными арендаторами лесных участков договорных обязательств по внесению арендной платы и неустойки составила 74,5 млн рублей. В этом году долг арендаторов лесных участков составил 8 млн рублей, за прошлые периоды – 66,5 млн рублей, уточнили в ведомстве.

«Наибольшую недоимку по действующим и расторгнутым договорам аренды лесных участков с целью заготовки древесины имеют предприятия ООО «РОРУСА», ИП Гаджидибиров Г.М., ЗАО «Няганьстроймеханизация -1», ООО «Спектрум», ЗАО «Урманский кедр», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что с каждым арендатором-должником ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности и расторжению договоров аренды.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:02, просмотров: 33, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Все не так с Ботаническим садом 525
  2. ​Тюмень признана лидером рейтинга самых умных городов России 473
  3. ​Один из «уютных» недостроев Сургута определился с подрядчиком 473
  4. ​Суд вынес приговор экс-руководителю ГСК «Югория» по делу о хищении 184 млн рублей 459
  5. ​Инвестклимат благоприятный: Сургутский район подтвердил лидерство в рейтинге ХМАО 416
  6. ​«Первое дно» нефтяники прошли в марте-апреле. Следующее испытание предстоит в конце осени 402
  7. В Сургуте проверят электросирены 380
  8. ​Александр Моор исполнил мечту юной тюменки 364
  9. Житель Мегиона избил бывшую сожительницу в подъезде и стал фигурантом уголовного дела 364
  10. ​Медицинский туризм в Тюменской области развивается благодаря нацпроекту 332
  1. В Сургуте открылся новый парк развлечений 1969
  2. ​Отпуск не задался: россияне недовольны летним отдыхом 1758
  3. Сургутский мост начнут ремонтировать 15 июля 1752
  4. ​«Двойной стобалльник» на ЕГЭ, две шпаргалки на весь город и 123 золотых медалиста – итоги экзаменов в Сургуте 1667
  5. Дожди и грозы пройдут в субботу в ХМАО 1621
  6. ​Жара ушла — в Сургут идут дожди 1527
  7. Второй мост через Обь – зачем нужен, скольким людям даст работу, и почему будет достроен, возможно, раньше срока 1467
  8. ​В Тюмени построят Межвузовский кампус мирового уровня 1459
  9. Наталья Комарова оценила запасы нефти в ХМАО 1416
  10. В Сургуте собственники «вторички» продают квартиры с дисконтом до 10% 1404
  1. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 7330
  2. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 7190
  3. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5115
  4. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 4050
  5. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 3730
  6. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 3673
  7. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 3673
  8. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 3598
  9. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3307
  10. Получить в морду за пирсинг 3138

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика