Операцию «Овод» проводят в ХМАО ради спасения лосей от браконьеров

Природнадзор Югры запустил операцию «Овод» ради защиты лосей от браконьеров. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в лесах округа наблюдается много оводов, мошек и комаров. Пытаясь скрыться от атакующих насекомых, лоси прячутся в глубоких водоемах, рядом с которыми их могут поджидать браконьеры.

В региональном Природнадзоре решили увеличить число выездных мероприятий для профилактики и пресечения возможных фактов браконьерства. Контроль будет усилен на территории охотничьих угодий. Вместе с инспекторами в леса отправятся сотрудники полиции и Росгвардии.