Грозы подожгли более 60 гектаров леса в ХМАО

За последние сутки в ХМАО возникло 10 новых лесных возгораний площадью 61,7 гектара. Их причина – сухие грозы, уточняет телеграм-канал «Депнедра Югры».

«К тушению лесных пожаров привлечены необходимые силы и средства», - говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что за минувшие выходные огонь охватил 451 гектар на землях Березовского, Октябрьского и Советского лесничеств. Несколько пожаров удалось локализовать.

Всего с начала пожароопасного сезона специалисты Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры ликвидировали 128 лесных пожаров общей площадью 3895, 6 гектара.