Сотрудниц магазинов в Когалыме поймали на воровстве

В Когалыме сотрудниц двух магазинов поймали на воровстве. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«В ходе проверки было установлено, что две местные жительницы 1999 и 1994 годов рождения, являясь заместителями директоров объектов торговли, совершали хищение денежных средств из кассы в течение мая – июня 2022 года», - говорится в сообщении.

Старшая из подозреваемых успела присвоить 276 тыс. рублей, младшая — 195 тысяч. Все похищенные деньги девушки потратили на погашение задолженностей в микрофинансовых организациях.

В отношении сотрудниц магазинов возбудили уголовные дела по статье о присвоении чужого имущества, с использованием своего служебного положения. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.