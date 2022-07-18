Показатель заболеваемости коронавирусом вырос в России за неделю более чем на 30%

Показатель заболеваемости коронавирусом в России увеличился на 30,2% по сравнению с предыдущей неделей. Рост заболеваемости зафиксирован в 68 регионах страны, сообщает федеральный оперативный штаб.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 20,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 68 субъектах Российской Федерации, в том числе в 22 регионах увеличение заболеваемости более чем в среднем по стране», — говорится в сообщении штаба.

Рост показателя заболеваемости ковидом отмечается в РФ третью неделю подряд.

В Югре за минувшие сутки выявлено 30 новых заболевших коронавирусом в 7 муниципалитетах. У двух пациентов диагностировали пневмонию, у остальных наблюдались симптомы ОРВИ.