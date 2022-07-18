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Пожары охватили почти 500 гектаров леса в ХМАО

65 лесных пожаров потушили в Югре за неделю

Пожары охватили почти 500 гектаров леса в ХМАО
телеграм-канал "Депнедра ХМАО"

65 лесных пожаров общей площадью 883,8 гектара потушили в ХМАО за неделю с 11 по 18 июля. Об этом сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

По данным на утро 18 июля, в регионе зафиксировано 12 возгораний на землях Березовского, Октябрьского и Советского лесничеств общей площадью 451 гектаров. Проводятся работы по тушению. Три пожара, расположенных в Березовском районе площадью 75 гектаров, удалось локализовать.

«Причиной действующих возгораний стали грозы. В ликвидации участвуют 79 сотрудников Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры», - уточняет телеграм-канал.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировали 129 лесных пожаров площадью 1234,72 гектара и 55 ландшафтных возгораний площадью 5374,8 гектара.


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Сегодня в 11:15, просмотров: 146, комментариев: 0
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