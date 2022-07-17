За сутки в Югре зафиксирован 41 случай заболевания COVID-19

За субботу, 17 июля, в Югре зафиксирован 41 новый случай заболевания коронавирусом. Как передает региональный оперштаб, заболели жители 11 муниципалитетов, причем почти половина всех случаев — 18 — приходится на Сургут. «На момент выявления у 38 человек наблюдались признаки ОРВИ, у троих зафиксирована пневмония», — отмечают в оперштабе.

С учетом новых данных общее количество заболевших коронавирусом за все время пандемии в Югре достигло 211 741 человек, из них 208 847 югорчан уже излечились, 2 557 — умерли, причем за прошедшие сути ни одного летального исхода зафиксировано не было.