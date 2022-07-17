В аварии маломерного судна на реке Иртыш погиб один человек

Столкновение на воде: на 17 километре реки Иртыш произошла трагедия — погиб человек. По данным Центрального МСУТ Следственного комитета России, в ночь на 17 июля на воде столкнулись два маломерных судна, одни из них осталось неустановленным. Другим оказалось судно «Крым», пассажир которого погиб. Моторная лодка, с которой «Крым» столкнулся, скрылась с места происшествия. Участников происшествия ищут.