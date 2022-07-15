Штормовое предупреждение объявили в Югре

В Югре с 15 по 17 июля действует штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщает Ханты-Мансийский ЦГМС.

«В период с 15 по 17 июля 2022 года местами по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре ожидается опасное явление: чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости)», - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 16 июля, воздух на территории Югры прогреется до +23+28 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, утром ожидается слабый туман. В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, дождей в субботу не будет, а столбик термометра покажет +21 градус.