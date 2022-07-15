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​Проекты из Югры вошли в 200 «Сильных идей для нового времени»

Три проекта из Югры вошли в число сильнейших на конкурсе АСИ

​Проекты из Югры вошли в 200 «Сильных идей для нового времени»
Фото leader-id.ru

Подведены итоги форума «Сильные идеи для нового времени», который провело Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс». Суть конкурса заключалась в отборе лучших инициатив со всей страны, и в топ-200 из 19 тысяч представленных проектов попали три идеи из Югры. Об этом сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

Среди победителей: «ЕЛКА», сетевое взаимодействие с «Одним окном» для детей с ограниченными возможностями, а также «Говорить так, чтобы слышали».

«ЕЛКА» – информационная платформа, собирающая данные обо всех НКО, добровольцах, соцпроектах, финансовой поддержке и так далее. Так что если нужно что-то узнать о социальной среде в Югре – это можно сделать при помощи «ЕЛКА».

«Организация сетевого взаимодействия по системе «Одного окна» – объединение реабилитационно-образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями. Она помогает сопровождать подобных детей и выстраивать стратегию их реабилитации и адаптации к современной жизни.

«Говорить так, чтобы слышали» – направлен на помощь трудным подросткам 15-17 лет, а также их родным и близким. В рамках инициативы пройдет 15 тренингов по различным тематикам, которые помогут выстроить отношения и социализировать попавших в непростую ситуацию несовершеннолетних.

Лучшие 200 проектов России отбирали эксперты АСИ из числа представителей бизнеса, науки, технологии, образования, общественных организаций. Председательствовал в экспертном совета глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. В настоящий момент из 200 сильнейших идей будут отбирать сначала 100, а затем дело дойдет до топ-10, которые представят руководству страны.


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Сегодня в 16:46, просмотров: 168, комментариев: 0
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