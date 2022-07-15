Три человека погибли на дорогах ХМАО за сутки

Три человека погибли и семь пострадали (в том числе 4 ребенка) на дорогах ХМАО за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции.

В одной из аварий погибла женщина-пешеход. ДТП произошло в полночь 14 июля на 144 км дороги Урай – Советский. По данным Госавтоинспекции, 21-летний водитель Volkswagen сбил 49-летнюю женщину, которая шла по проезжей части в попутном направлении. В результате женщина погибла на месте от полученных травм.

Днем 14 июля произошла авария с двумя погибшими на 168 км трассы Сургут – Нижневартовск в Нижневартовском районе. Установлено, что 66-летний водитель Hyundai допустил занос автомобиля на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia под управлением 36-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель и пассажир Hyundai, 16-летний юноша, скончались на месте происшествия, пассажир этого же автомобиля, 10-летняя девочка, получила травмы», - уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.