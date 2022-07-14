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​Объем помощи бизнесу в Югре приближается к двум миллиардам

Югра продолжает поддержку малых и средних предприятий

​Объем помощи бизнесу в Югре приближается к двум миллиардам
Фото pixabay.com

Около 1,8 млрд рублей Югра направила на поддержку бизнеса в условиях сложной экономической ситуации и санкционного давления. Об этом рассказал и.о. директора департамента экономического развития Югры Владимир Утбанов в ходе заседания штаба по устойчивому развитию экономики региона. «Для содействия малому и среднему предпринимательству в регионе предоставлена 801 мера финансовой поддержки на общую сумму 1,8 млрд рублей. Из них 215 займов на общую сумму 558 миллионов рублей выдала Югорская региональная микрокредитная компания. Предоставлены кредитные каникулы по 170 микрозаймам на 225 миллионов рублей», – цитирует Утбанова департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Кроме того, при помощи Югорской региональной гарантийной организации, которая выступила поручителем на сумму 967 млрд рублей, бизнес смог привлечь 1,6 млрд рублей в качестве кредитов на пополнение оборотных средств и развитие. А фонд поддержки предпринимательства «Мой бизнес» компенсировал процентную ставку по лизинговым платежам на 16,8 млн рублей.

Наталья Комарова особо отметила, что помощь правительства и вложенные в поддержку бизнеса бюджетные деньги должны получать отдачу в виде новых рабочих мест и роста доходов югорчан.


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14 июля в 19:13, просмотров: 316, комментариев: 0
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