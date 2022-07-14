По итогам Российской креативной недели Югра заключила несколько соглашений

Югра завершила участие в «Российской креативной неделе – 2022», по итогам которой традиционно привезла несколько соглашений. «С представителями правительства Москвы мы договорились о новых направлениях сотрудничества по нашему соглашению о развитии туризма, – рассказывает директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики региона Елена Шумакова. – Одно из перспективных — акселерационная программа для молодежных проектов. Партнеры готовы поделиться методическими наработками и механикой акселератора, а также поддержать лучшие проекты размещением на федеральном туристическом маркетплейсе.

По сути, это соревнования по креативному маркетингу в сфере туризма. Маркетологи, дизайнеры, event-менеджеры, блогеры, режиссеры, художники, видеографы, product-менеджеры, SMM-специалисты, менеджеры по рекламе и другие представители творческих индустрий смогут разработать свой туристический проект, получить по итогам конкурса поддержку на его реализацию».

На площадке форума представители Югры также обсудили вопросы кинопроизводства – проект «Югорские новеллы» будут снимать уже в конце июля. Делать это будет режиссерско-продюсерская команда из Москвы и Санкт-Петербурга.

При помощи и поддержке столичных экспертов в кино, новых медиа, музыке, саунд-дизайне, маркетинге в гостинице «Олимпийская» в Ханты-Мансийске откроется медиашкола креативных индустрий. Там оборудуют классы, коворкинг-пространства для интенсивов и воркшопов. Пригласят туда всех желающих контент-мейкеров в возрасте от 18 до 35 лет.