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​Югра организует летний отдых для детей из ДНР

В Югре на летний отдых приедут 300 детей из ДНР

​Югра организует летний отдых для детей из ДНР
Фото nakalinke.ru

В июле-августе в Югру приедут суммарно 300 детей из города Макеевка Донецкой Народной Республики. Это будут преимущественно сироты и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, кому в большей степени требуется медико-социальная реабилитация. Принимать гостей будут специально подготовленные социальные учреждения и детские лагеря в Сургуте, Ханты-Мансийске, Советском и Кондинском районах. Все это будет организовано по линии соглашения о сотрудничестве Югры и Макеевки, подписанное Натальей Комаровой во время визита в ДНР.

Первая смена начнется 20 июля, продлится она 21 день. На месте для детей организована специальная программа пребывания, в ходе которой они будут ездить на экскурсии, заниматься в кружах, в это время с ними будут работать медики и психологи.

«Наша основная задача – помочь детям Макеевки снять психологическое напряжение, поправить здоровье, – рассказывает директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева. – Состояние здоровья каждого ребенка продиагностируют психологи, врачи, разработают индивидуальную программу оздоровления, при необходимости будет организовано углубленное лечение. Учреждения, которые примут детей, имеют необходимое медицинское, диагностическое и реабилитационное оборудование. Есть возможность организации широкого спектра физиотерапевтических процедур – массажа, бассейнов, ванн, лазерной и магнитной терапии. На протяжении смен мы будем взаимодействовать с медицинскими организациями округа, чтобы при необходимости ребенок мог получить лечение».

Напомним, что Югра одной из первых заявила о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР в феврале 2022 года. Регион также собрал и отправил туда суммарно более 100 тонн гуманитарных грузов, и создал под Мариуполем собственную гуманитарную миссию.


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14 июля в 18:09, просмотров: 340, комментариев: 0
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