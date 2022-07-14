Жители югорского поселка пожаловались на загрязнение реки Конда

Жители поселка Выкатной Ханты-Мансийского района сообщили о загрязнении реки Конда. По словам людей, 11 июля на реке в районе поселка появились пятна радужной пленки, а сама вода стала пахнуть нефтепродуктами.

Природнадзор Югры организовал проверку. Нефтедобывающие предприятия отчитались, что аварий на их объектах нефтедобычи не было. 12 июля специалисты ведомства осмотрели участок реки Конда в районе Выкатного, но видимого загрязнения не увидели.

Мелкие радужные пятна и разводы на поверхности воды обнаружились при осмотре реки Конда выше и ниже поселка Выкатной. «Предположительно, слив произошел с водного транспортного средства, которого на месте не обнаружено», - отметили в пресс-службе ведомства.

Специалисты взяли пробы воды для определения загрязняющих веществ.