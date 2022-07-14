70 человек тушат 3 лесных пожара в Березовском районе ХМАО

Три лесных пожара на площади почти 150 га зафиксировано на территории Березовского района ХМАО. С пожарами борются 70 человек. Одно из возгораний удалось локализовать, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировано 86 лесных пожаров площадью 3234,32 гектара. По данным ведомства, большинство возгораний в округе удалось ликвидировать в первые сутки.

«В округе этот показатель составляет 94,19%. В первые сутки потушен 81 лесной пожар из 86 ликвидированных с начала года», - отмечает телеграм-канал.