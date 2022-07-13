Трем неудачливым угонщикам из Урая грозит до 7 лет колонии

Трое жителей Урая, включая несовершеннолетнего, стали фигурантами уголовного дела. Они подозревается в неправомерном завладении автомобилем по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел ночью 1 июля в Урае. По данным следствия, подозреваемые, будучи пьяными, решили ради развлечения угнать автомобиль. С этой целью они взломали автомобиль ВАЗ, припаркованный у одного из домов микрорайона Западный, и попытались завести его.

«После нескольких неудачных попыток запуска двигателя, злоумышленники решили толкать автомобиль, однако через несколько метров совершили столкновение с другим автомобилем, на котором сработала сигнализация. Из-за шума и вероятности быть застигнутыми на месте происшествия подозреваемые скрылись, однако через непродолжительное время были задержаны», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что неудачливым угонщикам грозит до 7 лет лишения свободы.