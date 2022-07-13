Самолеты Utair полетят из Ханты-Мансийска в Красноярск

Рейс Ханты-Мансийск – Красноярск появился в полетной программе Utair этим летом. Также авиакомпания увеличила частоту полетов из Ханты-Мансийска в Екатеринбург и Омск и возобновила рейс в Нягань. Об этом сообщает пресс-служба Utair.

Полеты из Ханты-Мансийска в Красноярск выполняются по четвергам и воскресеньям. Туда - в 17:30, обратно - в 15:05. Стоимость билетов начинается от 3 685 рублей.

«Благодаря новому рейсу путь до Красноярска сократился до 3 часов, а до Нягани, Омска и Екатеринбурга самолетом можно добраться менее чем за 2 часа», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.