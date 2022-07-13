Необычно большую луну будут наблюдать сегодняшней ночью югорчане

Сегодня, 13 июля, югорчане смогут наблюдать суперлуние. Расстояние между Землей и ее спутником сократится до 357 тысяч километров, поэтому жители региона увидят более крупный лунный диск.

«Ожидается, что 13 июля в 12:09 по Московскому времени Луна окажется в перигее – максимально близкой к Земле точке своей орбиты. Расстояние между планетой и спутником составит 357 263 км. В 21:38 по Москве, произойдет полнолуние», – передает информационное агентство ТАСС.

Отмечается, что суперлуние происходит раз в четыре года. Явления при этом никак не сказываются на здоровье людей, однако могут повлиять на повышение риска землетрясений.