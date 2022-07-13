Жителя Советского осудят за убийство мужчины и его сожительницы

В ХМАО завершилось расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Советского. Он обвиняется в совершении нескольких преступлений: убийстве двух человек, угоне автомобиля и краже, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, 26 августа 2021 года обвиняемый в ходе ссоры с 45-летним знакомым, возникшей из-за ревности, нанес ему не менее 9 ударов обухом топора по голове. После того, как мужчина умер, злоумышленник прошел в соседнюю комнату, где находилась сожительница погибшего, и ударил ее топором не менее трех раз.

«От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия, а обвиняемый, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, похитил принадлежащие потерпевшим два мобильных телефона, велосипед и другие бытовые предметы общей стоимостью более 16 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в один из дней июля 2021 года обвиняемый нашел на улице портмоне, в котором находились банковские карты жительницы Советского, и с которых в течение дня совершил покупки на общую сумму более 2.5 тысяч рублей.

А в начале августа обвиняемый угнал припаркованный на дороге Нягань – Талинка автомобиль. После того, как машина заглохла, мужчина обыскал салон, обнаружил 8 тыс. рублей и украл их.

«Он же в ночное время с 17 на 18 августа 2021 года, обнаружив в подъезде одного из домов города Советский не запертую входную дверь, проник в квартиру, откуда похитил телевизор стоимостью более 5 тысяч рублей», - добавили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Обвиняемый вину признал. Уголовное дело направлено в суд.