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Тысячи гектаров леса горят в России, в том числе в Югре

70 лесных пожаров потушили в России за сутки

Тысячи гектаров леса горят в России, в том числе в Югре
Депнедра Югры

За сутки в российских регионах потушили 70 лесных пожаров на площади 987 га. Продолжаются работы по тушению возгораний на площади 18 913 га, сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12 июля 2022 г. в России ликвидировано 70 лесных пожаров на площади 987 га. На 00:00 мск 13 июля 2022 г. на территории Российской Федерации действовало 129 лесных пожаров на площади 18 913 га, по которым проводились работы по активному тушению», - говорится в сообщении.

Наибольшие площадь и число возгораний зафиксированы в Якутии, где действуют 14 пожаров на площади 12 587 га, пишет ТАСС. В Хабаровском крае пожары охватили свыше 2 тысяч га, в Республике Коми – 1,3 тыс. га. Пожары также зафиксированы в Магаданской, Свердловской областях, Югре и других регионах РФ.

В их тушении задействованы 3 248 человек, 361 единица техники, 49 воздушных судов, еще 102 участвуют в мониторинге обстановки.

Ранее сообщалось, что в ХМАО из-за гроз горят леса на территории четырех лесничеств. Они охватили площадь свыше 100 га.


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Сегодня в 12:27, просмотров: 220, комментариев: 0
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