За месяц в Югре утонули четыре ребенка

В Урае (Кондинский район) утонул 14-летний подросток. Инцидент произошел накануне, 12 июля. По предварительной информации, мальчик со своими друзьями пошел на водоем, чтобы искупаться. Подросток, не умевший плавать, во время купания утонул. Представители экстренных служб выезжали на реку поздним вечером, чтобы помочь обнаружить тело ребенка.

«Эхолотом спасатели обследовали дно. В ходе проведения водолазных работ ночью 13 июля тело мальчика 2008 года рождения было обнаружено, поднято на поверхность и передано сотрудникам полиции», – сообщили в КУ «Центроспас-Югория».

В прокуратуре проведут проверку по факту произошедшего:

«По данному факту прокуратурой проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Организована проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности людей на водных объектах, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – сообщили в прокуратуре Югры.

Напомним, что ранее стало известно о трех утонувших детях из разных муниципалитетов Югры.