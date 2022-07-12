Запасов нефти в Югре хватит на 20–40 лет, считает Наталья Комарова

Запасов нефти в ХМАО хватит еще на 20–40 лет. Об этом сегодня сообщила журналистам губернатор региона Наталья Комарова.

«Если брать более оцифрованную информацию, то на 20–40 лет [хватит нефти в ХМАО], это ближайшая перспектива. По оценкам международного энергетического баланса, потребность в нефти сохраняется на высоком уровне. В этой связи наши возможности продолжают работать», - цитирует ТАСС главу региона.

По ее словам, в округе разрабатывают новые технологические решения для увеличения запасов нефти. «На 2% увеличивается коэффициент нефтеотдачи. Исходя из инженерных решений и технологий новых, на 1 млрд тонн разрабатываемых запасов нефти увеличиваются наши возможности», - добавила Наталья Комарова.