Югорчанка стала жертвой ограбления на кладбище

В Нефтеюганске полицейские задержали подозреваемого в краже на кладбище. От действий злоумышленника пострадала 42-летняя местная жительница. Причиненный ущерб она оценила в сумму свыше 70 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Женщина убирала мусор на месте захоронения своего родственника и оставила вещи без присмотра. Вернувшись к могиле, она обнаружила, что ее сумка пропала.

«Женщина пояснила, что очень испугалась, и подумала, что это мистика, но все же решила сообщить в полицию, поскольку в сумке находился дорогостоящий телефон, документы и банковская карта», - отметили в пресс-службе.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 37-летний нефтеюганец. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что в тот день пришел на кладбище навестить погибшего друга. Возле одной из оград он увидел женскую сумочку и решил забрать себе. Подозреваемый планировал сдать сотовый телефон, но был задержан оперативниками.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о краже.