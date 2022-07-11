Второй модуль образовательной программы «Лидеры изменений Югры 2.0» проходит в Нягани

Управленцы нового поколения сейчас проходят обучение в Нягани. Там в самом разгаре второй модуль обучающей программы «Лидеры изменений Югры 2.0» (ее еще называют «Школа мэров», так как три участника из первого потока уже возглавили муниципалитеты региона), который посвящен проектному менеджменту. Месяц назад те же участники обучались стратегическому планированию в Москве.

«Возьмите от программы максимум, пытайте тех преподавателей и тех экспертов, которые приедут. Выставляйте требования, если вдруг вам нужны более сильные эксперты. Здесь вы заказчики, и мы хотим дать вам как можно больше знаний и опыта», – обратился к коллегам первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов. Он также отметил, что проектный подход в развитии муниципалитетов и регионов – это тренд, который будет только усиливаться.

В ходе обучения участники побывали в нескольких знаковых местах Нягани – городском парке «Центральный лес», в 10-м микрорайоне, в ТЦ «Плаза» и на заводе «ЛВЛ Югра», производящем шпон, который раньше уезжал в Австралию, а сейчас – в Китай.

В числе спикеров образовательной части модуля – преподаватель университета Петра Великого, Сколково и РАНХиГС Игорь Рождественский, эксперт аналитического центра при правительстве России Павел Шестопалов, первый замдиректора департамента проектного управления Югры Михаил Аверин, автор проекта Learn2learn «Обучение через искусство» Юлия Пшеницына и другие эксперты. По итогам модуля участники, разбитые на команды, подготовили проекты в областях видеоигр, киберспорта, цифровых технологий и экспорта.