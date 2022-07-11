Девять югорских брендов представят регион на гастрономическом фестивале в Москве

Девять гастрономических брендов Югры представят регион в национальном конкурсе «Вкусы России». Среди них: «Югорская болотная ягода», «Таволожная моченая морошка», «Сургутский живой шоколад», «Сибирские консервы», «Югорский мармелад», «Сургутский хлеб», «Сосьвинская селедка», «Кондинские белые грибы», «Ханты-Мансийские специи из мха».

«Основной целью участия югорских производителей в фестивале «Вкусы России» является продвижение своей уникальной продукции за пределы автономного округа. Югорские производители способны удивить любого, даже самого привередливого гурмана», – прокомментировал директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.

Напомним, что фестиваль пройдет в столице с 14 по 17 июля. Организатором выступает Минсельхоз России при поддержке Правительства Москвы. В 2021 году ХМАО представляли 14 деликатесов, но только два из них стали лидерами – «Таволожная моченая морошка» в номинации «Гастрономическая находка», «Югорская строганина» в номинации «Загляните на огонек».