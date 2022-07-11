Пенсионный фонд незаконно лишил страховой пенсии ребенка из Лангепаса

Прокуратура помогла вернуть страховую пенсию ребенку из Лангепаса, который ранее остался без отца. В ходе проверки выяснилось, что Пенсионный фонд приостановил выплаты несовершеннолетнему, назначенные ему из-за потери кормильца. Основанием послужил тот факт, что отец ребенка, который ранее считался без вести пропавшим, был обнаружен в другом регионе России. В итоге несовершеннолетний больше семи месяцев не получал страховую пенсию.

В прокуратуре решение ПФР сочли незаконным, поскольку вопрос «о признании гражданина безвестно отсутствующим либо отмена такого решения относится к исключительной компетенции суда».

«В связи с этим прокурор города в суд направил иск к пенсионному органу о возложении обязанности выплатить страховую пенсию по потере кормильца. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме», - отметили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

После этого на счет ребенка перечислили свыше 60 тыс. рублей.