Почти на три миллиона рублей обманули югорчан в эти выходные

За минувшие выходные мошенникам удалось обмануть югорчан почти на три миллиона рублей. При этом самыми щедрыми оказались жители Урая. Так, 45-летняя горожанка хотела продать свою дачу и разместила информацию об этом на сайте бесплатных объявлений. После чего с ней связался мнимый покупатель.

«В ходе телефонного разговора мошенник пояснил, что хотел бы внести задаток. Но якобы для этого необходимо, чтобы женщина внесла предоплату за продажу земельного участка, а деньги ей вернутся после заключения сделки. Не подозревая обмана, потерпевшая отправилась в отделение банка, где двумя транзакциями перевела 40 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Еще один случай произошел в Радужном. 34-летняя жительница города решила приобрести детский надувной бассейн и вместо того, чтобы получить товар, потеряла 30 тысяч рублей. Наивная покупательница сообщила данные своей банковской карты мошеннику.

Жертвой обмана также стал вартовчанин, который хотел внести предоплату за оказание интим-услуг в размере почти 29 тысяч рублей. «На одном из интернет-сайтов 43-летний мужчина оставил заявку. В ходе переписки потерпевший договорился об оказании интим-услуг, однако менеджер сайта потребовал предоплату. Заявитель отправился в ближайший банкомат и совершил перевод. После получения денежных средств желаемая встреча так и не состоялась», – добавили в ведомстве.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.

Всего за выходные полицейские зарегистрировали 22 факта обмана и краж с банковских карт, которые совершили дистанционно.