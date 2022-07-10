Житель Сытомино поймал самую большую рыбу на рыболовном фестивале

Свыше 300 любителей рыбалки поучаствовали в рыболовном фестивале «Сытоминские берега», который по традиции прошел в Сургутском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«За звание лучшего приехали побороться гости и из других муниципалитетов, а возраст претендентов варьировался от шести до семидесяти лет, - говорится в сообщении. - Ловцы были всех мастей: самому младшему шесть, старшему – за семьдесят, опытные и новички, женщины конкурировали с мужчинами».

Самый большой улов получился у Астапа Сахно из Сытомино. Он же смог похвастаться и самой большой выловленной рыбой – весом 1,6 кг. Самую маленькую рыбу поймал Никита Тотолин также из Сытомино (5 гр.). Самым юным участником соревнований стал 4-летний Захар Долгий из Лянтора.