23 новых случая коронавируса выявлено в Югре за сутки

В ХМАО за последние сутки выявлено 23 новых заболевших коронавирусом в 8 муниципалитетах. Из них в Сургуте – 7, Нижневартовске – 5, Нягани и Советском районе – по 3, Березовском районе – 2, Когалыме, Сургутском и Нижневартовском районах – по 1.

«У 5 новых заболевших даигностирована пневмония, у 18 наблюдаются симптомы ОРВИ», - сообщили в окружном оперативном штабе.

Новых смертей от ковида за сутки не зафиксировано. За весь период пандемии, согласно официальным данным, в Югре от коронавируса умерли 2 556 человек. Выздоровели за весь период 208 773 пациента. Общее число лабораторно подтвержденных случаев ковида достигло 211 515. Из них 226 остаются активными.