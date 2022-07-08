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​На образовательную программу «Женщина-лидер» на Урале поступило 400 заявок

Завершен сбор заявок на программу «Женщина-лидер» в УрФО, которая пройдет в Югре

​На образовательную программу «Женщина-лидер» на Урале поступило 400 заявок
Фото pixabay.com

Более 400 заявок поступило на образовательную программу «Женщина-лидер» в Уральском федеральном округе. Об этом сообщила директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова. В этом году обучение будет проходить в очно-заочном формате на базе Ханты-Мансийска.

«После обработки анкет и индивидуальных собеседований будут отобраны 150 участниц. К обучению слушательницы приступят в августе этого года, программа рассчитана на четыре месяца и продлится до ноября. Цель программы – развитие личностных и управленческих компетенций, создание сообществ активных женщин, запуск и реализация проектов, направленных на решение социально-значимых задач в федеральном округе с возможностью тиражирования в регионах страны», – отметила Шумакова.

Участницам предстоит пройти четыре образовательных модуля: «Персональное лидерство», «Социальное проектирование», «Командное лидерство: ресурсы и возможности», «Сообщества: формирование и развитие». Основой для работы станет проектный менеджмент – организаторы сформируют команды, объединенные по интересам и ценностям, и те будут заниматься выработкой разнообразных инициатив. Лучшие из них можно будет представить на заседаниях совета Евразийского женского форума.

Программа «Женщина-лидер» реализуется при поддержке мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», Фонда общественной дипломатии «Евразийское объединение женщин-региональных лидеров» и международным дискуссионным клубом «Евразийское объединение женщин-региональных лидеров». Координатором последнего является губернатор Югры Наталья Комарова.


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Сегодня в 19:24, просмотров: 169, комментариев: 0
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