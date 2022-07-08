Власти Урая нашли жилье для сироты после похода в суд

В Урае сирота не мог добиться от чиновников положенной ему по закону квартиры. За помощью он обратился в прокуратуру. В ведомстве установили, что 20-летний югорчанин в несовершеннолетнем возрасте остался без родительского попечения. Поскольку квартиры у него в собственности не было, он с 2015 года состоял на учете в качестве нуждающегося в получении жилого помещения по договору социального найма.

«В 2019 году органом местного самоуправления незаконно принято решение об исключении несовершеннолетнего из списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями», - отметили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Прокурор Урая обратился в суд с требованием обязать администрацию города предоставить молодому человеку жилье. Суд иск удовлетворил. После этого мэрия нашла для сироты благоустроенную квартиру.