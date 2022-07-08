Свыше 700 тысяч рублей заплатят югорчане за нарушение пожарной безопасности в лесах

В Природнадзоре ХМАО отчитались о профилактике нарушений пожарной безопасности в лесах. За истекший период 2022 года инспекторы ведомства провели 743 патрулирования. Возбуждено 41 дело об административных правонарушениях по статье 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах).

«20 лиц (4 гражданина) привлечено к административной ответственности по статье 8.32 КоАП РФ, назначены штрафы на сумму 742,5 тыс. руб., (на граждан – 3 тыс. руб.), из них объявлено 2 предупреждения», - уточнили в пресс-службе окружного Природнадзора.

В ведомстве обратили внимание на ужесточение административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Штрафы для граждан составляют 15–30 тыс. рублей, для должностных лиц – 30–50 тыс. рублей, для юрлиц – 100–400 тыс. рублей.

Ранее в сургутских лесах объявили третий повышенный класс пожарной опасности. Местных жителей просят соблюдать осторожность в зеленых зонах.