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Новые случаи ковида обнаружили в 7 муниципалитетах ХМАО

18 новых заболевших коронавирусом выявлено в Югре за сутки

Новые случаи ковида обнаружили в 7 муниципалитетах ХМАО
siapress.ru

В ХМАО за последние сутки выявили 18 новых заболевших коронавирусом в семи муниципалитетах. Из них в Сургуте – 5, Нижневартовске и Нягани – по 3.

«У 16 новых заболевших наблюдаются симптомы ОРВИ, у 2 диагностирована пневмония», - сообщили в окружном оперативном штабе.

Новых смертей от ковида за сутки в Югре не зарегистрировано, за весь период пандемии в округе, по официальным данным, от инфекции скончались 2 556 человек. Выздоровели за весь период 208 697 пациентов. Общее число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса достигло в ХМАО 211 460. Из них 207 остаются активными, подытожили в оперштабе.


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Сегодня в 10:23, просмотров: 191, комментариев: 0
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