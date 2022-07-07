Югорчанину грозит лишение свободы на полученные по наследству патроны

43-летний житель Югорска стал фигурантом уголовного дела из-за найденных у него патронов. Он обвиняется в незаконном хранении и сбыте 494 патронов, доставшихся ему год назад от умершего родственника. Впоследствии мужчина перед их своему знакомому, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Согласно проведенным экспертным исследованиям, патроны являются малокалиберными спортивно-охотничьими, кольцевого воспламенения, калибра 5,6 мм, относящиеся к боеприпасам для нарезного огнестрельного оружия», - говорится в сообщении пресс-службы.

За хранение патронов югорчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 8 лет.

В полиции напомнили, что оружие и боеприпасы запрещены к свободному гражданскому обороту на территории РФ. Для их хранения требуется специальное разрешение.