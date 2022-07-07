Противотанковую мину обнаружили жители Нягани рядом с мусорными баками

Жители Нягани обнаружили рядом с мусорными баками противотанковую мину. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Югре.

Вечером 5 июля от оперативного дежурного поступило сообщение о том, что на ул. Уральской найден похожий на боеприпас предмет. На место происшествия приехали специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Стерх».

Они оцепили близлежащую территорию, а сапер ОМОН приступил к работе. В ходе обследования было установлено, что найденный предмет — учебная противотанковая мина, которая опасности для здоровья и жизни граждан не представляла.

Проводится проверка.