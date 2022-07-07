Югра будет плотнее сотрудничать с Пермским краем

Новое соглашение о сотрудничестве между правительствами Югры и Пермского края на полях «Иннопрома» подписали губернаторы двух регионов Наталья Комарова и Дмитрий Махонин. В соглашении прописаны 24 пункта взаимодействия – в торговле, экономике, науке, технологиях, гуманитарных и иных сферах.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с такими предприятиями, как «Новомет-Пермь», «Радиус-Сервис», «Элкам», «Полиэкс», в расширении каналов поставок производимой продукции для предприятий региона», – отметила Наталья Комарова, рассказывая о том, насколько предприятия ТЭК Югры плотно взаимодействуют с подрядчиками из Перми. Поэтому происходит локализация некоторых производств и центров оказания услуг в автономном округе, чтобы снизить логистические издержки и ускорить отклик на запросы заказчиков.

Со стороны Дмитрия Махонина поступило предложение усилить работу по направлению информационных технологий, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Кроме того, стороны сотрудничают в образовательной сфере – в Когалыме в 2023 году появится филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета.

В заключение Наталья Комарова пригласила коллег из Перми на Югорский промышленно-инвестиционный форум, который пройдет в конце сентября, а также на другие мероприятия – туристический форум «ЮграТур», выставку «Товары земли Югорской» и так далее.