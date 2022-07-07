Югорчан просят помочь найти жителя Нягани, обвиняемого в убийстве несовершеннолетней

В Югре продолжается расследование уголовного дела, возбужденного еще в 2011 году по факту убийства несовершеннолетней жительницы Нягани. В совершении преступления обвиняется житель Нягани, который скрылся от органов дознания, найти его не удалось до сих пор. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, тело девочки обнаружили 30 апреля 2011 года в микрорайоне «Восточный» на дне водосточного коллектора с признаками насильственной смерти и изнасилования. В ходе расследования было установлено, что преступление совершил житель Нягани Владимир Борисов 1986 г.р., который скрылся от органов следствия. Злоумышленника объявили в международный розыск.

«Следственное управление обращается к гражданам за помощью в установлении места нахождения Борисова В.С. Если вы располагаете информацией о месте его нахождения, просьба сообщить об этом в следственное управление по телефонам 8 (3467) 32-82-06, 8-950-502-74-52 или 102», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по ХМАО.