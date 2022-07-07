Югра выстраивает новые бизнес-контакты с Арменией

Наталья Комарова на полях «Иннопрома» провела рабочую встречу с министром экономики республики Армения Ваганом Керобяном и обсудила бизнес-сотрудничество. В минувшем году товарооборот между сторонами составил 5,9 млн долларов, что немного, и потенциал для роста сейчас есть большой.

«Мы вам предлагаем все, что связано с переработкой древесины: пиломатериалы, готовая продукция для домостроения, сборная опалубка для каркасного строительства быстровозводимого жилья на основе плит МДФ. Учитывая большой запрос на экологические товары, в том числе в строительной сфере, мы делаем вам перспективное предложение, – цитирует губернатора Югры департамент общественных, внешних связей и молодежной политики. – Наши предприниматели активно развиваются и в сфере косметологии. У нас есть ценное сырье – водные биологические ресурсы. В округе производится уникальный инновационный продукт – коллаген на основе натурального белка из речных видов рыб. Продукт высоко ценят в мире, поскольку он натуральный и максимально экологичный».

По словам г-на Керобяна предложил обдумать открытие совместных производств на территории Армении, так как сейчас правительство его страны активно субсидирует затраты компаний на приобретение оборудования.

В итоге Фонд развития Юры и Центр поддержки инвестиций Армении подписали меморандум о сотрудничестве, а представителей дружественной страны пригласили на Югорский промышленно-инвестиционный форум, который пройдет 29-30 сентября в Ханты-Мансийске. Коллеги приглашение приняли и обещали приехать.

Напомним, что делегация из Югры работает на международной выставке «Иннопром», где презентует широкой аудиторию большую коллективную экспозицию.