218 человек болеют коронавирусом в ХМАО

В ХМАО за последние сутки выявлено 15 новых заболевших коронавирусом, днем ранее было 32. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Нягани – 4, в Когалыме, Нижневартовске и Сургуте – по 2.

«У 13 новых заболевших наблюдаются симптомы ОРВИ, у 2 диагностирована пневмония», - сообщили в окружном оперативном штабе.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло в Югре 211 442. Активными остаются 218 случаев. Выздоровели за весь период пандемии 208 668 человек. Умерли 2 556 пациентов.