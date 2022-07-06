Губернатор Югры проконтролировала исполнение десятков своих поручений

Постоянные прямые эфиры, посвященные разным темам и разным территориям, стали своеобразной управленческой «фишкой» Натальи Комаровой. В течение нескольких лет эта система развивалась и совершенствовалась, и теперь практически каждую неделю губернатор Югры выходит в онлайн во всех своих соцсетях и обсуждает с жителями различные аспекты жизни – трудоустройство, поддержка семей, социальная политика, поддержка бизнеса, культура, спорт и многое другое. Еще один формат, которого придерживается Наталья Комарова – встречи по территориальному признаку. В течение года каждый муниципалитет получает свою порцию внимания – сейчас, например, на очереди Сургут.

Итогом каждого эфира становится россыпь поручений, которые дает губернатор. Они публичны, прозрачны, и любой человек может с ними ознакомиться по ссылке на сайте правительства Югры. Любые поручения и ранее обсужденные, но не закрытые вопросы, нужно еще раз проговаривать и проверять – этому посвящены специальные эфиры, которые называются «Обратная связь». Второй подобный онлайн в этом году прошел недавно.

Проверять было что – по итогам полугода губернатор дала подчиненным порядка трехсот поручений. И теперь попросила причастных к этим вопросам югорчан помочь и перепроверить – как все это исполнено. «Сегодня оценим, как выполняется то, о чем договорились во время наших предыдущих встреч, как решаются вопросы, которые югорчане поставили перед органами местного самоуправления и правительством автономного округа», – сказала глава региона в начале разговора.

Например, Сургут. В марте во время предыдущей «Обратной связи» губернатор поручила главе крупнейшего города Югры отреагировать на жалобы граждан и устранить колейность на участках улиц Университетской и Маяковского, а также на Пролетарском проспекте. «На сегодняшний день колейность на данном участке ликвидирована, знаки ограничения скоростного режима будут демонтированы до 4 июля 2022 года», – отчиталась начальник дорожно-транспортного управления сургутского департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

Наталья Комарова похвалила когалымскую администрацию за оперативный ремонт пирса на набережной реки Ингу-Ягун – теперь он безопасен для жителей. В Нефтеюганске после запроса жителей местные власти установили дополнительно 83 контейнера для накопления отходов, и теперь город ждет введения в работу нового межмуниципального полигона, который позволит, с одной стороны, ликвидировать текущий полигон, а, с другой, начать раздельный сбор мусора.

Но не все было так гладко. Например, в Белом Яру (Сургутский район) так и не решили проблему жителей, переселенных из аварийного дома. Зимой температура в их квартирах не поднимается выше 10 градусов, и продолжается это уже несколько лет. Компания «Севержилстрой-1» получила прямое указание решить проблему, а администрация района должна была это проконтролировать, но за несколько месяцев ничего не поменялось.

Губернатор напомнила, что глава муниципалитета несет такую же ответственность за приемку некачественных квартир, как и застройщик, а пострадавшей стороной в этой ситуации являются не только граждане, но и автономный округ, который так же владеет некоторой частью этого жилого фонда. «Вы им сказали: люди, приезжайте, пожалуйста, из аварийного жилья вот вам ключи, все замечательно. Люди приехали, а там ничего замечательного нет. И говорят нам с вами: я жил в аварийном жилье и сейчас живу. Не перестаю страдать от неудобств, и при этом плачу за коммунальные услуги в полной мере. Без оговорок и коэффициентов», – отметила глава Югры и потребовала у управляющей компании пересчитать оплату за невыполненные услуги.

Всего за полтора часа эфира Наталья Комарова обсудила с югорчанами и коллегами 30 вопросов, которые ранее прошли через другие онлайны и поручения. И это не конец – жизнь и активная работа государственных и муниципальных властей продолжается, и есть еще масса вопросов, которые потребуют вернуться к ним, и не по разу. Но важен сам факт – вопросы не «замыливаются», жители могут возвращать фокус внимания губернатора к проблемам, которые не решаются, и это работает на улучшение жизни в регионе.