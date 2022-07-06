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Вдребезги: пожилой югорчанин на «Ладе» столкнулся с большегрузом

В Сургутском районе в ДТП с грузовиком пострадали два человека

Вдребезги: пожилой югорчанин на «Ладе» столкнулся с большегрузом
Фото: ГАИ Югры

Накануне в Сургутском районе пожилой водитель спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими. По предварительной информации, он не выдержал безопасную дистанцию.

«В 14:00 на 34 км автодороги «Лянтор-Нижнесортымский», в Сургутском районе, 53-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Ларгус», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении транспортным средством «МАЗ» под управлением 38-летнего мужчины», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате ДТП водитель «Лады» и пассажир, 18-летняя девушка, получили травмы.

Всего за 5 июля в округе зарегистрировали одну аварию, в которой пострадали два человека.


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Сегодня в 09:57, просмотров: 236, комментариев: 0
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