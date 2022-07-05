Югорчанин узнал от полицейских, что стал жертвой пьяного вора

Пока 40-летний житель поселка Пионерский находился на вахте, из его квартиры вытащили старый телевизор и зарядку для автомобильных аккумуляторов. Однако, вор так и не смог объяснить причину своего поступка, сославшись на алкогольное опьянение.

«Подозреваемый распивал алкоголь у своих знакомых, уходя из гостей, решил наведаться в одну из соседних квартир. Выбить дверь не составило труда – дом аварийный и частично расселен. Когда попал внутрь, решил забрать с собой чужое имущество», – рассказали в пресс-службе полиции Югры.

О краже стало известно сотрудникам уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий. Они и передали информацию пострадавшему. По приезду собственник оценил ущерб в шесть тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.