Югорчанина осудят за ловлю рыбы сетью в период нереста

В Березовском районе перед судом предстанет житель поселка Игрим. Он обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов на миграционных путях в местах нереста, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Инцидент произошел в мае на реке Северная Сосьва. Обвиняемый, по данным следствия, проигнорировал действующий в период нереста запрет и ловил рыбу с помощью рыболовной сети.

«Добычей браконьера стали 36 особей водных биологических ресурсов, среди которых находились виды рыбы «плотва сибирская», «язь» и «окунь». Общий ущерб, причиненный рыбным запасам РФ, составил около 27 тыс. рублей», - уточнили в пресс-службе.

Уголовное дело направлено в суд. Также прокуратура потребовала взыскать с рыбака сумму причиненного ущерба.