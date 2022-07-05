Свыше триллиона рублей накопили жители «тюменской матрешки» на банковских счетах

Средства жителей Югры на банковских счетах, по данным на начало июня, составили 485 рублей. Тюменцы держат на счетах в банках 302 млрд рублей, ямальцы – 222 млрд рублей. Всего же накопления жителей «тюменской матрешки», хранящиеся в банках, оцениваются в сумму свыше триллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского отделения Банка России.

«Это срочные вклады, средства на текущих и карточных счетах, а также на счетах эскроу, предназначенных для приобретения жилья. По сравнению с аналогичной датой прошлого года сумма средств выросла на 3%», - говорится в сообщении.

Уточняется, что значительную часть или более 80% в общем объеме депозитов жители «тюменской матрешки» хранят в рублях.