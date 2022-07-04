7 млн рублей перечислили жители ХМАО аферистам за выходные

6,9 млн рублей выманили мошенники у жителей ХМАО за минувшие выходные. Всего полицейские зарегистрировали 22 факта мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Одной из пострадавших оказалась 29-летняя жительница Сургут, которая увидела рекламу некого кооператива в сети и решила вложиться в него.

«Мечтая увеличить свои накопления, девушка связалась с менеджером. В ходе переписки неизвестный убедил заявительницу перевести денежные средства, тем самым причинив ущерб на сумму 640 000 рублей», - отметили в пресс-службе полиции.

Еще одна сургутянка потеряла свыше 30 тыс. рублей при попытке купить сумку известного бренда в интернете. А житель Нижневартовска, заказавший интим-услугу, перевел мошенника 219 тыс. рублей.